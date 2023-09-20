На Камчатке открылся "Тотальный фестиваль" русского языка и искусства

Он продлится до 1 октября

ТАСС, 20 сентября. Культурно-просветительский "Тотальный фестиваль", посвященный русскому языку и культуре, стартовал на Камчакте. Фестиваль будет проходить 12 дней и соберет более тысячи участников.

"У "Тотального диктанта" есть опыт проведения разных фестивалей в других городах. Мы хотим, чтобы этот фестиваль у нас получился шире, потому что слово многогранно, слово везде, коммуникация всюду - это ключевая часть нашей жизни сегодня. Поэтому через разные направления, через разные сферы, через разных экспертов, деятелей культуры, искусства мы хотим пробудить интерес и любовь к слову, к русскому языку, к русскому литературе. Именно поэтому у нас столько разных тематических блоков", - рассказала журналистам и.о. ректора Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга Ольги Ребковец.

По информации организаторов, в рамках фестиваля пройдут мероприятия научно-популярного направления, в сферах кино, литературы, театра, музыки и художественного искусства. Одним из них станет просмотр фильма "Вызов", частично снятого на Международной космической станции, и встреча с его режиссером Климом Шипенко. Организаторы ожидают, что в мероприятиях фестиваля примут участие более тысячи жителей Камчатки.

Одним из самых масштабных мероприятий фестиваля станет книжная ярмарка, которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в Камчатском выставочно-туристическом центре. Ведущие издательства страны впервые на Камчатке на одной площадке предложат жителям края приобрести свои книги. Также в ходе ярмарки жители региона смогут увидеть и пообщаться с ведущими современными писателями и поэтами, экспертами по литературе и русскому языку.

Фестиваль пройдет с 20 сентября по 1 октября. Его организуют общественные активисты и представители фонда "Тотальный диктант" при поддержке правительства и бизнеса Камчатского края в сотрудничестве с региональным арт-кластером "Икра".