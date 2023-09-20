Опрос показал, что прививки от гриппа для сотрудников организуют 38% работодателей

По данным сервиса Superjob, еще 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% - проводят санитарную обработку помещений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прививки от гриппа являются самой распространенной мерой по предотвращению эпидемии в российских компаниях, для своих сотрудников их организуют 38% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях - вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 38% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% - проводят санитарную обработку помещений. В 28% компаний никаких мер не предпринимают", - говорится в результатах опроса.

При этом опрос экономически активных россиян (1,6 тыс. респондентов) показал - каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (51%), и только 28% выступают за вакцинацию при отсутствии противопоказаний. По данным Superjob, чаще остальных вакцинацию поддерживают респонденты моложе 34 лет (33%).

Как отмечают аналитики сервиса, за год сторонников прививок от гриппа среди россиян стало чуть больше (25% - в 2022 году, 28% - сейчас), а организующих вакцинацию работодателей, напротив, меньше (42% и 38% соответственно).

Опрос проводился 12-18 сентября 2023 года во всех федеральных округах РФ. В нем приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу.​​​