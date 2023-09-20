Хайкоу в каникулы по случаю Дня образования КНР проведет свыше 50 мероприятий

Также запланированы спортивные состязания

ХАЙКОУ /Китай/, 20 сентября. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань - город Хайкоу - в неделю каникул по случаю Дня образования КНР (1 октября) проведет свыше 50 мероприятий в сфере культуры и туризма. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По ее данным, кампания нацелена на стимулирование туристического потребления. Так, например, в парке культуры Хайжуй в Хайкоу будут организованы поэтические чтения, на старинной пешеходной улице Цилоу пройдут экскурсии и другие тематические события. Культурные мероприятия пройдут по всему городу: в Тропическом парке дикой природы и Ботаническом саду Хайнаня, на городских пляжах и в других туристических местах.

Как пишет газета, в дни каникул в Хайкоу также состоятся различные спортивные состязания.

В материале подчеркивается, что власти города активно содействуют созданию здоровой и упорядоченной среды для туристического потребления. В будущем также планируется создать специальную онлайн-платформу туристических услуг Хайкоу, отмечает издание.

В 2023 году каникулы по случаю Дня образования КНР совпали с фестивалем Середины осени - Чжунцюцзе. Праздник Середины осени приходится на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю и связан с окончанием сельскохозяйственных работ - в этом году он празднуется 29 сентября. Этот день жители Китая стараются провести в кругу семьи. Каникулы в Китае продлятся с 29 сентября по 6 октября.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.