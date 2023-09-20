В России разработали приложение для автоматизации регистрации БПЛА

Система позволит сократить время согласования полетов любых дронов в регионах до получаса

ТАСС, 20 сентября. Приложение "Небосвод регион" для прямого автоматизированного взаимодействия операторов БПЛА с местными властями разработали в компании "Аэроскрипт". Об этом в кулуарах форума Kazan Digital Week рассказал ТАСС гендиректор НИЦ "Аэроскрипт" (участник рынка Национальной технологической инициативы "Аэронет") Алексей Хрипунов.

"[Через приложение] напрямую в регион могут прийти данные о любом летательном аппарате: легальный он или не легальный, подавал ли оператор разрешение или нет. Время выдачи разрешения можно сократить до получаса - операторам фактически ничего делать не надо, все делает система. Мы создаем целую экосистему, которой нет аналогов", - сказал Хрипунов.

Система "Небосвод", разработанная специалистами "Аэроскрипта", - первая отечественная комплексная платформа, собирающая данные о полетах БПЛА. Она согласует поданные данные с органами, выдающими разрешение на использование воздушного пространства, и информирует пользователя о возможности полета. Пользователь получает необходимую метеорологическую, аэронавигационную и геопространственную информацию. "Небосвод" принимает данные наблюдения за полетами беспилотного воздушного судна и проверяет соответствие согласованному плану.

IT-форум Kazan Digital Week проходит в выставочном комплексе Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. В рамках программы эксперты обсуждают цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Выставочная экспозиция занимает до 4 тыс. кв. м и 133 выставочных стенда. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.