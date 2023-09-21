Сложно ли отпугнуть белого медведя? Пример — в отрывке из книги об арктической экспедиции

В издательстве "Бомбора" вышла книга, в которой руководитель экспедиции MOSAiC на Северный полюс Маркус Рекс рассказывает об особенностях и трудностях путешествия. ТАСС публикует фрагмент об одном из столкновений ученых с голодным хищником

В 1893 году норвежская экспедиция на корабле "Фрам" под руководством Фритьофа Нансена отправилась исследовать широты около Северного полюса, используя естественные течения Ледовитого океана. Для этого команда сознательно — впервые в мире — вморозила судно в льды и отдалась на волю случая. Экспедиция завершилась в 1896 году и стала первым за XIX век путешествием в Арктику, которое обошлось без человеческих жертв.

© Издательство "Бомбора"

В 2019 году экспедиция MOSAiC на корабле "Поларштерн" повторила путь "Фрама" и провела вблизи Северного полюса целый год, в том числе почти полугодовую полярную ночь, изучая последствия климатических изменений. "Нас ожидают трудности в дороге: трещины во льду, огромные ледяные массивы, надвигающиеся друг на друга, сильные штормы, экстремальный холод, непроницаемая чернота длящейся месяцами полярной ночи, опасные белые медведи..." — так Маркус Рекс начинает свою книгу "Закованные во льдах. История о крупнейшей международной экспедиции на Северный полюс на корабле "Поларштерн". Приведенный отрывок — о том, как интерес медведя к людям привел к критической ситуации.

9.11.2019, день 51

Предупреждение о белом медведе! Сегодня мы оказываемся именно в той критической ситуации, которую мы все постоянно проигрываем в уме и к которой так часто готовились. И все же каждый может только надеяться на то, что, когда это произойдет, он сможет принять правильное решение за считаные секунды.

Белый медведь незаметно пробирается в середину научного лагеря, обойдя натянутую проволоку с юго-западной стороны, и неожиданно возникает из темноты около метеогородка. Охранник обнаруживает его, когда тот уже на расстоянии всего в полсотни метров и ведет себя опасно. С поднятым носом, качая из стороны в сторону головой, он втягивает в себя воздух и при этом продвигается дальше. Так ведет себя только любопытный медведь, который хочет узнать, что находится перед ним и нужна ли быстрая атака на возможную добычу. Это не тренировка, это опасная реальность, и перед нами не картонный медведь, как на учениях, а молниеносный хищник весом в сотни килограммов. Атакуя с такого расстояния, медведь может оказаться на человеке примерно через три секунды. На короткие дистанции белые медведи могут прыгать со скоростью до шестидесяти километров в час. Только что вышедший на вахту охранник, один из самых опытных, реагирует немедленно. Если использовать сигнальный пистолет на таком близком расстоянии, то есть только два варианта, и оба плохие. Либо стрелять низко, т. е. между собой и медведем, в снег — тогда светошумовой патрон разорвется под снегом и издаст только глухое «пыхтение»; или стрелять высоко, практически прямо над своей головой. Тогда светошумовой патрон разорвется высоко в воздухе. Но ни в коем случае нельзя стрелять просто в сторону медведя с этого расстояния! Тогда светошумовой патрон пролетит мимо медведя, разорвется позади него, медведь испугается и побежит прямо на вас. Классическая проигрышная ситуация, в которой вы не можете принять правильное решение, если медведь уже так близко.

Охранник решает стрелять вверх. Высоко над головой медведя раздается грохот, и он понятия не имеет, откуда он исходит. Он смотрит в воздух, но не отступает назад, а сразу же переключает свой интерес на человека перед ним, которого он, вероятно, не считает источником грохота. Охранник вставляет новый светошумовой патрон и снова стреляет вверх. Тот же самый результат — медведь не двигается с места и продолжает вести себя опасно.

Складывается критическая ситуация: медведь, который уже на расстоянии менее полусотни метров, не реагирует на шумовые патроны и подходит все ближе. Это означает угрозу для жизни. Охранник следует протоколу — он перезаряжает ружье и целится. Опять пытаясь прогнать медведя, он делает резкий выстрел поверх его головы.

Медведь определяет связь между громким выстрелом и человеком. Теперь ситуация для него становится тревожной, и он удирает в темноту. Натянутую проволоку, которая вообще-то должна нас защищать от таких опасных посетителей, белый медведь проворно перескакивает, даже не задев. Корабельные поисковые прожекторы, управляемые с мостика, преследуют зверя.

Медведь не убегает далеко, но этого времени достаточно, чтобы эвакуировать всех со льда. Как только я узнаю, что все на борту, я с облегчением опускаюсь на стул на мостике.

Но теперь мы должны позаботиться о том, чтобы этот медведь не остался у нас, а шел дальше. Второй вооруженный член экспедиции отправляется на льдину для поддержки охранника; оба преследуют медведя на снегоходах и с безопасного расстояния делают еще несколько выстрелов из сигнальных пистолетов. С этого расстояния мы получаем желаемый результат: светошумовые патроны взрываются в воздухе между людьми и белым медведем, который возобновляет свой побег. Таким образом мы гоним его так, чтобы наш запах оставался сбоку и не привлекал его снова к кораблю.

Но даже во время этой операции по отпугиванию медведя он много раз останавливается и поворачивается к нам. Опять он водит носом по воздуху, пытаясь определить, есть ли здесь для него что-нибудь съедобное. Однако светошумовые патроны каждый раз заново убеждают его, что не стоит рисковать, и в конечном счете он продолжает свой путь, а двое наших коллег возвращаются обратно на корабль. Трап поднимают наверх, и ситуация вновь стабилизируется.

Мы еще около получаса с мостика наблюдаем за медведем в бинокль, освещая местность поисковыми прожекторами, и используем доставшийся нам старый тепловизор.

Медведь пылает в тепловом изображении на экране, видимо, все эти действия взволновали и напрягли его; теперь ему приходится избавляться от тепла, чтобы не перегреться. Он периодически перекатывается в снегу и засовывает туда голову. Очень странно наблюдать за тем, как белый медведь при температуре –25 °C и сильном ветре пытается охладиться.

Медведь продолжает свой путь, и мы теряем его из виду в труднообозреваемой местности торосных гряд. Какое-то время мы еще видим на тепловизоре, как он, прячась за торосной грядой, высовывает свою горячую голову, чтобы посмотреть, что же это за штука, которая так его напугала. Но мы можем с уверенностью сказать, что перепугались обе стороны. В конце концов мы больше не можем его разглядеть, и его след теряется в темноте.

Медведь проявлял большой интерес во время своего визита, и, так как я не знаю, где он сейчас находится, я пока никого не пускаю на лед, и трап остается поднятым. Медведь явно был голодным. Его поведение говорит о том, что он отчаянно ищет себе добычу. Я обеспокоен по поводу него. И действительно — менее чем через час мы видим белого медведя на траверзе левого борта на экране тепловизора, который, правда, не охватывает всю местность на 360°, как наша ультрасовременная инфракрасная камера First Navy, но четко контролирует левый борт и участок позади корабля. В течение получаса он ходит вокруг корабля на фиксированном расстоянии в несколько сотен метров, всегда ища укрытия за торосными грядами, — классическое поведение охотника. Но так уверенно, как в прошлый раз, он уже себя не ведет, держится на расстоянии. Видимо, операция со светошумовыми патронами все-таки была успешной.

Медведь обходит вокруг кормы корабля и почти доходит до конца нашей проволоки по правому борту — она была натянута специально для отпугивания хищника. Но перед ней еще находится одна из наших GPS-станций, которая отмечена флажком и размещена там, чтобы определять координаты работ, которые проводятся на льду. Эта станция уже успела пережить несколько визитов белых медведей, и на этот раз она тоже не осталась незамеченной. Медведь досконально изучает ее и встает на задние лапы, опираясь на флажок.

Он уже совсем не похож на робкого медведя и чувствует себя все более и более уверенно. Я подумываю о следующем задействовании снегоходов, как белый медведь отходит от GPS-станции и направляется в сторону натянутой проволоки. Очевидно, он четко видит тонкую проволоку в темноте. Он осторожно ее обнюхивает и идет вдоль нее несколько метров. Закончится ли это хорошо?

Бабах! Срабатывает сигнальная ракета на проволоке. Всего на расстоянии пяти метров от медведя она взвивается вверх и освещает всю местность, еще долго раскачиваясь в небе на парашюте. Медведь рывком отскакивает от проволоки и пускается в паническое бегство. На этот раз наша помощь, чтобы испугать его еще больше, уже не нужна. Медведь убегает, и с тех пор его никто не видел. Но тревожный вопрос, где в темноте сейчас этот огромный хищник, сопровождает нас еще несколько дней.