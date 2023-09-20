Квартиру жены Зеленского в Крыму выставят на торги

Ее оценили в 23,9 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Квартиру в Ялте, ранее принадлежавшую жене президента Украины Елене Зеленской, выставят на торги. Ее стоимость составляет около 23,9 млн рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в Telegram-канале.

"Согласовали отчуждение ряда объектов, включая жилые помещения, в том числе квартиру Елены Зеленской (ее рыночная стоимость составляет ориентировочно 23,9 млн рублей), объекты санаторно-курортной отрасли, торговые и коммерческие помещения", - написал Константинов.

Также среди объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, спикер упомянул гипермаркет "Новацентр" стоимостью порядка 350 млн рублей.

Как заявил Константинов на сессии Госсовета, всего в пакет на отчуждение для аукциона вошло 154 объекта, находящихся в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени 2022 года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира жены Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба "Динамо". Предполагается, что в 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан составят не менее 1,9 млрд рублей.

В середине сентября Константинов сообщил о продаже первых восьми национализированных объектов, их общая стоимость составила 815 млн рублей.