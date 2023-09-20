20 сентября, 09:15
Военная операция на Украине

В Саратовской области участники спецоперации смогут получить бесплатную юрпомощь

В списке также оказались члены семей военнослужащих

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Участники спецоперации и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь в Саратовской области. Такие поправки в закон в двух чтениях приняли депутаты областной думы, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Предлагается дополнить перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Во-первых, это военнослужащие, которые принимали или принимают участие в проведении специальной военной операции. Второе - мобилизованные граждане и граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России", - сказала депутат Татьяна Ерохина.

В перечень вошли также участники боевых действий в составе формирований и органов Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года. Кроме того, мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей граждан из перечисленных категорий. 

Теги:
РоссияСаратовская областьВоенная операция на Украине
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