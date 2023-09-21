21 сентября, 08:03
Онлайн

Сессия "Сильное образование как фундамент для устойчивого развития мира". Видеотрансляция

Пресс-служба Международного молодежного ядерного форума

В рамках I Международного форума молодежи атомной отрасли Obninsk Nuclear Education Week (NEW) проходит пленарная сессия "Сильное образование как фундамент для устойчивого развития мира". Ее участники рассматривают идеи компаний, исследовательских и образовательных центров, применяющих человекоцентричный подход для построения устойчивого завтра, когда именно атомная отрасль сможет привлекать лучших из лучших для решения глобальных проблем во имя будущих поколений.

 В пленарной сессии принимают участие:

  • генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев,
  • президент Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон,
  • заместитель генерального директора и руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков,
  • генеральный исполнительный директор Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия Хименес Ривера (онлайн),
  • глава Ассоциации атомной промышленности Турции Аликаан Чифтчи,
  • президент Вьетнамского Института атомной энергии Чэн Чи Тхань.

Модератором выступает президент Ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.

Теги:
РоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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