Сессия "Сильное образование как фундамент для устойчивого развития мира". Видеотрансляция

Пресс-служба Международного молодежного ядерного форума

В рамках I Международного форума молодежи атомной отрасли Obninsk Nuclear Education Week (NEW) проходит пленарная сессия "Сильное образование как фундамент для устойчивого развития мира". Ее участники рассматривают идеи компаний, исследовательских и образовательных центров, применяющих человекоцентричный подход для построения устойчивого завтра, когда именно атомная отрасль сможет привлекать лучших из лучших для решения глобальных проблем во имя будущих поколений.

В пленарной сессии принимают участие:

генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ,

, президент Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон ,

, заместитель генерального директора и руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков ,

, генеральный исполнительный директор Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия Хименес Ривера (онлайн),

(онлайн), глава Ассоциации атомной промышленности Турции Аликаан Чифтчи ,

, президент Вьетнамского Института атомной энергии Чэн Чи Тхань.

Модератором выступает президент Ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.