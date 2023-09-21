Сессия "Сильное образование как фундамент для устойчивого развития мира". Видеотрансляция

В рамках I Международного форума молодежи атомной отрасли Obninsk Nuclear Education Week (NEW) проходит пленарная сессия "Сильное образование как фундамент для устойчивого развития мира". Ее участники рассматривают идеи компаний, исследовательских и образовательных центров, применяющих человекоцентричный подход для построения устойчивого завтра, когда именно атомная отрасль сможет привлекать лучших из лучших для решения глобальных проблем во имя будущих поколений.
В пленарной сессии принимают участие:
- генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев,
- президент Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон,
- заместитель генерального директора и руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков,
- генеральный исполнительный директор Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия Хименес Ривера (онлайн),
- глава Ассоциации атомной промышленности Турции Аликаан Чифтчи,
- президент Вьетнамского Института атомной энергии Чэн Чи Тхань.
Модератором выступает президент Ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.