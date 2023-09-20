Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз ниже прошлогодних показателей

Число госпитализаций составляет меньше 1%, сообщила и.о. заместителя мэра столицы по вопросам социального развития

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в восемь раз ниже показателей прошлого года, число госпитализаций составляет меньше 1%. Об этом сообщила в интервью на телеканале "Россия-1" исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если говорить о ковиде, то ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек. Что ОРВИ, что ковид на сегодняшний день в основном протекает в форме обычной простуды. Она, как правило, не вызывает тяжелого течения, и тяжелое течение [болезни] бывает чаще всего у людей пожилого возраста, у людей с ослабленным здоровьем, которые страдают несколькими хроническими заболеваниями. И это подтверждается цифрами по госпитализации. Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%", - сказала Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, который составляет 74%, 20% - ковид и менее 1% - грипп. "На сегодняшний день к нам пришел грипп N1H1. Не надо бояться. <…> Этот вирус очень серьезно отмутировал и стал в 20 раз слабее своего предшественника", - добавила Ракова.