МЧС выявило в 2023 году более 5 тыс. не оборудованных для купания мест

Начальник отдела ГИМС управления безопасности на водных объектах МЧС Андрей Печенин сообщил, что инспекторы направляют соответствующую информацию в органы исполнительной власти и муниципалитеты для принятия необходимых мер

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МЧС выявило с начала года в России более 5 тыс. мест массового отдыха на воде, не оборудованных для купания. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

"Купание в необорудованных местах является основной причиной гибели людей. Поэтому мы каждый год ориентируем свои подразделения на выявление таких необорудованных мест массового отдыха, для того чтобы принимать по ним возможные меры. В этом году было выявлено более 5 тыс. необорудованных мест массового отдыха населения на водных объектах", - сказал он.

По словам Печенина, инспекторы ГИМС направляют соответствующую информацию в органы исполнительной власти и муниципалитеты для принятия необходимых мер. "По такой информации был подготовлен и задекларирован 71 пляж дополнительно, чтобы люди там могли безопасно купаться, было создано 722 автомобильных подразделения, которые осуществляли дежурства, проводили спасение и предупредительную работу непосредственно в этих необорудованных местах", - добавил он.