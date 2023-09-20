В Москве мини-электробус совершил за четыре месяца теста 600 рейсов

За это время электробус перевез почти 7 тыс. пассажиров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Около 11 тыс. км проехал электробус малого класса за четыре месяца испытаний в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Четыре месяца в Западном [административном] округе столицы курсирует электробус малого класса, он работает в тестовом режиме на маршруте 883. Как рассказал [и.о. заммэра столицы] Максим Ликсутов, за это время электробус перевез уже почти 7 тыс. пассажиров, совершил более 600 рейсов и проехал около 11 тыс. км", - значится в сообщении.

Отмечается, что маршрутом пользуется небольшое количество пассажиров, а его трасса проходит по узким улицам, "чтобы оценить основные плюсы модели". Испытания новинки продлятся до конца февраля 2024 года.

"Проводим испытания <...> инновационных моделей. С 17 мая в столице в тестовом режиме работает электробус малого класса. Он вмещает 16 пассажиров. При успешном прохождении испытаний рассмотрим возможность замены подобными машинами автобусов малого класса", - заявил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.