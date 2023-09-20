20 сентября, 16:19
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Жители Армении вышли на акцию протеста из-за ситуации в Карабахе

На площади Республики в Ереване находится несколько тысяч человек

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Акция протеста началась на площади Республики у здания правительства Армении в центре Еревана. Митинг транслирует в прямом эфире местные новостные порталы.

Читайте также
Прекращение огня и подготовка переговоров. Что происходит вокруг Карабаха

"Нынешнее правительство пришло с одной целью - сдать Арцах (Карабах - прим. ТАСС). Я сегодня со стыдом смотрел на выступление Пашинина. Это не речь руководителя моего государства. Он даже не нашел слов поддержки для наших братьев и сестер в Арцахе. Руководство Армении умыло руки и никак не попыталось даже организовать эвакуацию арцахцев. Это не случайность. Это такая политика", - сказал открывая митинг координатор инициативы "Айакве" Аветик Чалабян.

На площади находится несколько тысяч человек. Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве и в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация