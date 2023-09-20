Фонду храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя грозит ликвидация за нецелевые расходы

Прокурорская проверка выявила, в частности, такие нецелевые расходы как оплаты посещений руководством фонда ресторанов, а также покупки тигровых креветок и алкоголя, плавок и пляжных штанов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ требует ликвидировать Фонд храма Христа Спасителя в Сочи из-за нецелевого расходования средств, полученных от пожертвований прихожан. Об этом ТАСС сообщили в Адлерском суде Сочи, в который поступил соответствующий иск.

"В суд поступило исковое заявление из [Управления] Минюста России по Краснодарскому краю с требованием ликвидировать Фонд храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Имеретинской долине г. Сочи и исключить его из Единого реестра юридических лиц", - сказали в суде.

Как сказано в тексте искового заявления, с которым ознакомился ТАСС, поводом для такого требования стала внеплановая прокурорская проверка этой организации, выявившая нарушение закона об аудиторской деятельности. В 2021 и в 2022 годах в фонд поступило более 3 млн рублей, однако обязательный в таких случаях аудит проведен не был. "Выявлены факты систематического нецелевого расходования подотчетных сумм денежных средств. Так, к одному из авансовых отчетов приложен чек на алкоголь (шампанское <...> на сумму 499 рублей), штаны пляжные мужские на сумму 2 199 рублей, плавки классические <...> на сумму 2 799 рублей, рубашка на сумму 1 299 руб.)", - отмечается в документе. Там отмечается, что проверка выявила и иные нецелевые расходы, например - оплаты посещений руководством Фонда ресторанов и покупка тигровых креветок.

Также, согласно результатам проверки Межрайонной инспекции ФНС №8 по Краснодарскому краю, с отчетом по которой ознакомился ТАСС, директор фонда Сурен Эксузян и руководство этой организацией в 2021 году сняли с его счетов деньги прихожан и жертвователей в размере 952 тыс. руб. В 2022 году они израсходовали 856 тыс. руб. В обоих случаях деньги были потрачены на их личные нужды.

Ранее Эскузян руководил еще одной благотворительной организацией - Краснодарским региональным общественным благотворительным фондом "Приют Святого Ионна Предтечи". В апреле 2023 года Адлерский суд Сочи ее ликвидировал за нарушение законов об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.

Кроме этого, в июне 2023 года разгорелся скандал после того, как Экскузян распространил через социальные сети ведения якобы от имени общины храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя о том, что в Сириусе планируют снести здания храмового комплекса, которые используются как приюты для пожилых людей. В пресс-службе Федеральной территории подчеркнули, что информация о намерении снести сам храмовый комплекс не соответствует действительности. А в пресс-службе Сочинской епархии в свою очередь сообщили, что спорные объекты строились на пожертвования, при этом находятся в собственности частных лиц, в том числе Эксузяна, однако какая-либо социально полезная деятельность в этих зданиях не ведется.