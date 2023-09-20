Минтруд подготовил положение о единой цифровой платформе в социальной сфере

В положении в том числе устанавливается порядок ведения реестров, которые содержат сведения, подтверждающие право отдельных категорий россиян на получение соцподдержки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минтруд России подготовил и представил на общественное обсуждение положение о единой цифровой платформе в социальной сфере (ЕЦП). Ее внедрение позволит автоматизировать и ускорить процесс предоставления мер соцподдержки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Представленный на общественное обсуждение документ регламентирует такие технические вопросы, как структура цифровой платформы, полномочия участников информационного взаимодействия, порядок направления сведений в систему и их обработки, взаимодействие с другими информационными системами, которые не являются поставщиками данных и другие", - говорится в сообщении.

Также в положении устанавливается порядок ведения реестров, которые содержат сведения, подтверждающие право отдельных категорий россиян на получение соцподдержки.

В Минтруде отметили, что внедрение ЕЦП позволит автоматизировать и ускорить процесс предоставления мер. Создание платформы ведется по проекту "Социальное казначейство" в рамках реализации Концепции цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года в три этапа. Планируется, что первую очередь платформы введут в эксплуатацию к 1 января 2024 года.

Кроме того, в состав ЕЦП войдет Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая уже используется при назначении мер соцподдержки.