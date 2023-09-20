Колледж и 41 класс мурманских школ перевели на дистант из-за ОРВИ

На дистанционном обучении находятся и более 900 учеников

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Студенты Кольского транспортного колледжа в Мурманской области полностью переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На дистанционном обучении находятся и более 900 учеников 14 школ в области, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"Студенты "Кольского транспортного колледжа" в связи с превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ перешли полностью на дистанционную форму обучения. В пяти профессиональных образовательных организациях на дистанционную форму обучения переведен 601 человек", - сообщили в Минобрнауки.

На 20 сентября закрытых на карантин школ в регионе нет, но "в 14 школах 41 класс, в котором обучаются 973 человека, переведен на дистанционную форму обучения в связи с превышением заболеваемости по гриппу и ОРВИ".

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на минувшей неделе продолжился рост числа заболевших гриппом и ОРВИ, в основном среди школьников и взрослых. Циркулируют вирусы гриппа В, а также риновирус, параграпп, аденовирус.