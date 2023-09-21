Премьер Италии предупредила об угрозе, которую ИИ может представлять на рынке труда

Джорджа Мелони считает, что использование искусственного интеллекта несет "огромные риски"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Растущее использование искусственного интеллекта (ИИ) может привести к "разрушительным последствиям, особенно на рынке труда". С таким предупреждением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Давайте подумаем об искусственном интеллекте. Применение этой новой технологии, безусловно, представляет собой прекрасную возможность во многих областях, но мы не можем притворяться, что не понимаем огромные риски, которые она несет. Я не уверена, что мы достаточно осознаем последствия, связанные с технологическим развитием, которое происходит намного быстрее, чем наша способность им управлять", - сказала она.

"Мы привыкли к прогрессу, направленному на оптимизацию человеческих возможностей, а сегодня мы столкнулись с прогрессом, который рискует заменить человеческие возможности, - продолжила Мелони. - Если в прошлом эта замена была сосредоточена на физическом труде, <...> то сегодня существует риск замены интеллекта, что может привести к разрушительным последствиям, особенно на рынке труда".

Премьер Италии добавила, что тема ИИ будет одной из центральных во время председательства Рима в Группе семи в 2024 году.