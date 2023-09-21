В ГП сообщили, что Россия получила 74 отказа в выдаче преступников в 2022 году

В качестве обоснования ссылались на отсутствие уверенности в надежности гарантий соблюдения прав запрашиваемых лиц в связи с началом СВО, выходом РФ из Совета Европы и прекращением участия в Европейском суде по правам человека

ЛЯНЬЮНЬГАН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия получила от иностранных государств 74 политически мотивированных отказа на запросы о выдаче подозреваемых в преступлениях за 2022 год. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов, выступая на Глобальном форуме сотрудничества в области общественной безопасности в китайском Ляньюньгане (провинция Цзянсу).

"К сожалению, не все наши партнеры демонстрируют беспристрастный конструктивный подход. В угоду политической конъюнктуре и в нарушение взятых на себя международных обязательств компетентные органы ряда европейских стран отказываются от сотрудничества с нами в правоохранительной сфере. Всего в прошлом году после начала специальной военной операции (СВО) по защите мирного населения Донбасса от геноцида и других преступлений киевского режима компетентные органы иностранных государств по политическим мотивам отказали в исполнении 74 российских запросов о выдаче и 7 запросов о правовой помощи", - отметил заместитель генпрокурора РФ.

По его словам, "в качестве формального обоснования таких отказов часто приводилось отсутствие уверенности в надежности российских гарантий соблюдения прав запрашиваемых лиц в связи с началом СВО на Украине, выходом России из Совета Европы и прекращением участия в Европейском суде по правам человека".

В то же время Городов подчеркнул, что Генпрокуратура России продолжает в полном объеме исполнять взятые на себя международные обязательства и остается открытой к честному и равноправному диалогу с коллегами во всем мире для совместной борьбы с наиболее опасными криминальными вызовами и угрозами современности.

Международный форум по вопросам безопасности в городе Ляньюньган был инициирован в 2015 году Министерством общественной безопасности КНР. Его деятельность направлена на содействие сотрудничеству правоохранительных органов и служб безопасности разных стран. В ноябре 2022 года формат мероприятия был расширен, оно получило название Глобальный форум сотрудничества в области общественной безопасности.