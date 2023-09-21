Центр конных традиций на ВДНХ завершит сезон масштабным шоу

Большая часть программы будет включать в себя выступления коллективов, которые раньше нельзя было посмотреть бесплатно

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Центр национальных конных традиций на ВДНХ завершает сезон, прошедший под названием "Лето на коне", шоу. Торжественное закрытие состоится 23 сентября на историческом выводном круге, сообщается на портале мэра Москвы.

"В субботу, 23 сентября, мы завершаем работу летнего сезона Центра национальных конных традиций на ВДНХ. Для всех гостей выставки мы подготовили подарок: большая часть программы закрытия летнего сезона будет включать в себя выступления коллективов, которые раньше нельзя было посмотреть бесплатно. Приглашаем всех на ВДНХ увидеть самое масштабное в Москве конное шоу", - приводятся слова генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова.

Откроют шоу масштабные соревнования по хоббихорсингу в формате маршрута Jump & Drive. Хоббихорсинг - это скачки, во время которых наездники управляют игрушечными лошадками на палках. Участникам предстоит пройти первую половину соревновательного маршрута на хоббихорсе (лошадке на палке), а вторую - за рулем мини-копии автомобиля, проехав по извилистой траектории с препятствиями. В программе участвуют такие команды, как Hidalgo Show Team, спортивный клуб Silver Stone, Fairytale horse, а также кавалеристы 1-го специального полка полиции ГУ МВД России по городу Москве. Впервые в таком составе всадники выступят для публики бесплатно. Команда кавалеристов 1-го специального полка полиции ГУ МВД России по городу Москве представит показательную программу "Парадный выезд московской конной полиции". После этого зрители увидят номер Total black на автомобилях и лошадях породы фриз команды Fairytale horse. Фризские лошади отличаются вороной мастью. Финалом вечера станет выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды с программой из цикла "Традиции России".

В 1950-х годах павильоны № 41-43 на ВДНХ стали площадками для демонстрации представителей разных пород лошадей. В наши дни исторический комплекс переживает возрождение. В 2022 году открылись после реконструкции просторные конюшни и выводной круг. Всего в летнем сезоне Центр национальных конных традиций на ВДНХ провел около 40 мероприятий. Каждые выходные на историческом выводном круге проходили состязания, выступления всадников и интерактивные программы для зрителей.