РАН пригласит участников МААН на празднование трехсотлетия академии

Вице-президент РАН академик Сергей Алдошин сообщил, что МААН достигла больших успехов и Российская академия наук рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества между странами - участниками ассоциации

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) пригласит членов Международной ассоциации академий наук (МААН) на празднование трехсотлетия научной организации, которое будет отмечаться в 2024 году. Об этом сообщил вице-президент РАН академик Сергей Алдошин.

"Я буду сегодня приглашать всех участников МААН присоединиться к празднованию трехсотлетия Российской академии наук, которое мы будем отмечать в 2024 году. Многие академии стран СНГ были частью Российской академии наук, и поэтому это наш общий праздник. Я думаю, что он пройдет в очень деловой, творческой, дружественной обстановке", - сказал Алдошин журналистам перед началом проходящего в Минске 36-го заседания Совета МААН, посвященного 30-летию ассоциации.

Академик отметил, что МААН достигла больших успехов и РАН рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества между странами - участниками ассоциации. "Многое сделано, но впереди еще много чего нужно сделать", - подчеркнул вице-президент РАН.

"МААН год от года играет все большую и большую роль в кооперации между нашими странами. Очень активно идет сотрудничество, конечно, с Национальной академией наук Белоруссии. Поэтому мы рассчитываем, что в ходе сегодняшних дебатов, обсуждений, мы расширим возможности многостороннего сотрудничества по различным направлениям науки: это и фундаментальные науки, и прикладные науки, и поисковые исследования, и микроэлектроника, и искусственный интеллект, и создание материалов нового поколения, что очень важно сейчас для развития техники", - сказал Алдошин.

По его словам, Белоруссия играет очень важную консолидирующую роль на площадке МААН. "Мы с удовольствием собираемся, обсуждаем. Поэтому роль Национальной академии наук Белоруссии в развитии работы стран - участников МААН очень важна", - подчеркнул вице-президент РАН.

Международная ассоциация академий наук была создана в 1993 году по инициативе президента Национальной академии наук Украины академика Бориса Патона для организации взаимодействия академий наук стран СНГ и ряда других государств. С 2017 года базовой академией наук ассоциации является Национальная академия наук Белоруссии, тогда же руководителем МААН был избран председатель президиума НАН академик Владимир Гусаков. Высшим руководящим органом ассоциации является Совет МААН. В состав ассоциации входят 20 полноправных и 6 ассоциированных организаций-членов, представляющих, в том числе, Россию, Белоруссию, Китай, Азербайджан, Армению, Грузию, Таджикистан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам.