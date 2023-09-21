Миф о Челябинской области как сугубо индустриальной развенчают на выставке-форуме "Россия"

Директора Агентства международного сотрудничества региона Ирина Чиркова сообщила, что на стенде области планируют вместить достижения разных отраслей и проекты, которые намерены осуществить

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Челябинскую область на международной выставке-форуме "Россия" покажут как территорию, где есть все возможности для работы, учебы, творчества, воспитания детей, отдыха. Это развенчает мифы о том, что регион сугубо индустриальный, сообщила ТАСС заместитель директора Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.

"Концепция стенда Челябинской области уже готова и получила высокую оценку от оргкомитета выставки. Наш регион известен как индустриальный. Традиционно мы являемся лидерами в промышленности, сельском хозяйстве, IT-секторе, но мы хотим показать Челябинскую область как территорию, где есть все возможности для работы, учебы, творчества, воспитания детей, отдыха", - сказала собеседница агентства.

На стенде региона планируется вместить достижения разных отраслей и проекты, которые будут воплощены в жизнь в ближайшем будущем. "Построены инфекционный госпиталь, терминал внутренних линий аэропорта в Челябинске, региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, появились современные общественные пространства в разных городах области, созданы государственный симфонический оркестр и детская филармония, образован национальный парк "Зигальга", запущен новый завод по производству троллейбусов и электробусов", - перечислила Чиркова.

Она добавила, что несколько крупных проектов реализуются в настоящее время. Это межвузовский кампус международного уровня, две спортивные арены в Челябинске, городской курорт "Притяжение" в Магнитогорске, туристическая инфраструктура на реке Ай, озере Тургояк, в музее-заповеднике "Аркаим" и другие.

По информации агентства, точек притяжения посетителей на стенде Челябинской области запланировано несколько. В их числе центральная интерактивная фотозона, которая знакомит с достопримечательностями региона, тач-панель "У папы на работе", которая расскажет о промышленных маршрутах, настольный хоккей (дерби между "Трактором" и "Металлургом"), природный уголок с мягкой зоной в виде камней с Большой каменной реки. Для самых маленьких организуют игру-лабиринт с космонавтом и настоящим осколком метеорита. Крупные инвестиционные проекты будут показаны в миниатюре на гранд-макете.

Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 годах в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития субъектов, содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации.