Мишустин заявил, что оборудование для больниц должно быть отечественным

Как отметил премьер-министр РФ, приборы для диагностики, профилактики, реабилитации, любых медисследований "уже в большом количестве" выпускаются в стране

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Оборудование для отечественных поликлиник и больниц, вплоть до освещения и прикроватных тумбочек, должно не закупаться за рубежом, а производиться в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Он обратил внимание, что приборы для диагностики, профилактики, реабилитации, любых медицинских исследований "уже в большом количестве" выпускаются в России.

"Я посещаю регионы, захожу очень часто в больницы, поликлиники и смотрю на такое оборудование. Вы знаете, даже какие-то элементарные вещи - прикроватные тумбы, какие-то технические вещи: осветители, специальные устройства и оборудование, для которых не нужны какие-то сложные изыскательские работы, а просто [нужно] их произвести, - все это очень важно делать в России", - обозначил задачу премьер.

Он добавил, что курс на производство отечественных товаров уже принят. "И очень важно, чтобы Росздравнадзор, который занимается контролем и регистрацией таких вещей, следил за этим", - заметил глава кабмина.

Мишустин отдельно указал, что при работе над новыми проектами нужно учитывать мнение людей. "Дело в том, что ввод новых инструментов, оборудования, систем диагностики требует измерения того, насколько для людей это приемлемо и нет ли ухудшения качества, в том числе при импортозамещении", - пояснил он.

Премьер поинтересовался, проводит ли Росздравнадзор такие опросы. Выслушав Самойлову, он добавил: "Очень важно взаимодействовать, как вы правильно сказали, с другими ведомствами, это и Минздрав, естественно, и Минпромторг, и другие, чтобы делать все необходимое для современного производства и закупки востребованной людьми продукции".