ВЦИОМ: более половины россиян не готовы платить за просмотр фильмов

Согласно результатам опроса, треть респондентов при этом уверены, что авторы должны получать отчисления за скачивание и распространение объектов их интеллектуальной собственности

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 52% опрошенных считают, что уровень доходов в России не настолько высок, чтобы требовать плату за просмотр и скачивание различного рода контента. Треть россиян (34%) при этом уверены, что авторы должны получать отчисления за скачивание и распространение объектов их интеллектуальной собственности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"За последние пять лет объекты интеллектуальной собственности (фильмы, музыка, книги и др.) стали чаще восприниматься россиянами как товар, аналогичный материальному благу: доля согласных с тем, что авторы должны получать отчисления за каждую скачанную копию их произведения, выросла за это время почти вдвое, с 19% до 34%. Одновременно с этим снизилась доля тех, кто считает текущий уровень доходов в стране недостаточным, чтобы требовать у россиян плату за просмотр и скачивание различного рода контента (52% против 71% в 2018 год)", - говорится в результатах исследования.

По результатам опроса, 39% россиян считают, что интеллектуальные произведения после публикации становятся достоянием общественности и пользователи имеют право обмениваться ими бесплатно. Однако 41% опрошенных согласились с тем, что авторы интеллектуальных продуктов должны быть защищены законом от нелегального распространения их произведений. Каждый пятый (20%) не смог ответить на вопрос.

Согласно исследованию, 36% респондентов сегодня скорее отложат кинопросмотр и подождут копию фильма в хорошем качестве. 16% выразили желание оплатить контент для просмотра фильма в хорошем качестве, в то время как лишь 3% высказались за посещение кинотеатра. 23% ответили, что вовсе не скачивают и не смотрят фильмы в интернете.

Большинство россиян (63%) считают, что для борьбы с нелегальным распространением фильмов и сериалов необходимо обеспечить доступные цены для просмотра. 23% высказались о необходимости ужесточить законодательство в отношении распространителей пиратского контента.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 сентября 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.