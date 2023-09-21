Руководитель МААН, председатель президиума НАН Белоруссии академик Владимир Гусаков напомнил, что в ассоциации представлены страны СНГ и другие государства

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация академий наук (МААН) не планирует в ближайшее время расширяться за счет новых стран-участниц, в том числе из Африки. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, заявил руководитель МААН, председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии академик Владимир Гусаков.

"Мы как-то не рассматривали такую возможность. В перспективе - возможно, но в ближайшее время, на ближайший период, мы таких задач себе не ставим. Сегодня мы будем принимать кубинскую делегацию, но они давно хотят уже вступить в МААН. Мы не торопимся расширять. Мы принимаем уже академии наук или научные сообщества проверенные. Мы не ставим задачи набирать как можно больше членов", - сказал Гусаков перед началом проходящего в Минске 36-го заседания Совета МААН, посвященного 30-летию ассоциации.

Руководитель ассоциации напомнил, что в ней представлены страны СНГ и другие государства. "Ну как мы можем без Китая обойтись? <...> Мы давно работаем с академией наук Вьетнама, ну как мы можем без них обойтись? Конечно, хотели бы и другие страны, но пока мы рассматриваем их, может быть, как кандидатов на перспективу, но не как членов для приема", - подчеркнул руководитель МААН.

"У нас представительство очень широкое. <...> Все тянутся друг к другу, и особенно страны бывшего Советского Союза почти здесь все. Все хотели бы обсудить проблемы развития науки на перспективу. Мы подготовили специальную декларацию по развитию науки стран МААН до 2030 года, надеемся, будем обсуждать", - отметил Гусаков.

Международная ассоциация академий наук была создана в 1993 году по инициативе президента Национальной академии наук Украины академика Бориса Патона для организации взаимодействия академий наук стран СНГ и других государств. С 2017 года базовой академией наук ассоциации является Национальная академия наук Белоруссии, тогда же руководителем МААН был избран председатель президиума НАН академик Владимир Гусаков. Высшим руководящим органом ассоциации является Совет МААН. В состав ассоциации входят 20 полноправных и 6 ассоциированных организаций-членов, представляющих, в том числе, Россию, Белоруссию, Китай, Азербайджан, Армению, Грузию, Таджикистан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам.