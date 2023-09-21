Uzbekistan Airways планирует с октября летать в Домодедово и во Внуково

Как сообщили в авиакомпании, продажа авиабилетов на рейсы в аэропорт Внуково и из него будет открыта с 22 сентября

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Uzbekistan Airways с октября наряду с полетами в московский аэропорт Домодедово планирует выполнять рейсы и во Внуково. Об этом сообщила пресс-служба ведущего авиаперевозчика Узбекистана.

"Uzbekistan Airways создает наиболее комфортные условия и с 1 октября 2023 года предоставляет выбор между двумя аэропортами Москвы - Домодедово и Внуково", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, борта авиакомпании продолжат летать из Ташкента в Домодедово рейсами HY601/602 и HY603/604, а из девяти региональных аэропортов республики они будут летать во Внуково.

В сообщении уточняется, что продажа авиабилетов на рейсы в аэропорт Внуково и из него будет открыта с 22 сентября.