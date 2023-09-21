Оппозиция бойкотировала заседание парламента Молдавии

В частности, заседание парламента бойкотируют депутаты оппозиционной партии "Шор" в знак протеста против антиконституционной политики правящей Партии действия и солидарности и президента Майи Санду

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов покинула зал заседаний парламента Молдавии в знак протеста после того, как ни одну из их инициатив не включили в повестку.

"Когда в повестке нет вопросов, максимально важных для национального интереса, когда коллег из фракции игнорируют, мы покидаем это заседание в знак протеста", - сказал вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча.

Также заседание парламента бойкотируют депутаты другой оппозиционной партии "Шор" в знак протеста против антиконституционной политики правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и президента Майи Санду. В итоге в зале остались только депутаты правящей партии.

В четверг прокуратура Молдавии попросила парламент снять неприкосновенность с депутатов оппозиционной партии "Возрождение" Ирины Лозован и Александра Нестеровского. Запросы, направленные исполняющим обязанности генерального прокурора Ионом Мунтяну, зачитал на заседании спикер парламента Игорь Гросу. У активистов этой партии полиция проводит обыски.

В Молдавии летом 2022 года начались массовые протесты с требованием отставки президента и правительства, проведения досрочных выборов в парламент, которые организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные партии. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, а Конституционный суд по запросу правительства запретил партию "Шор".