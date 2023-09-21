Прокуратура требует пересмотра решения суда по делу мужа актрисы Бабушкиной

Суд ранее признал Андрея Гацунаева виновным и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура подала жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы оштрафовать на 200 тыс. рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, который проходил по делу о приобретении наркотиков и травмировал инспектора ДПС, остановившего его машину. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Гацунаеву А. Н. Она не согласна с решением суда по его делу и требует пересмотра", - сказали в суде. Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Ранее суд признал Гацунаева виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей.

Инцидент, за который осудили Гацунаева, произошел в июне на улице Коровий Вал в центре Москвы. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого он находился, и в ходе осмотра в салоне обнаружили сверток с наркотическим веществом. Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, он попытался проглотить наркотики и укусил полицейского за палец. На время следствия суд поместил его под домашний арест.