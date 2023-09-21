К запуску МЦД-3 изменили около 40 маршрутов московского транспорта

На маршруты выпустили больше машин, трассы скорректировали, интервалы движения сократили, а остановки переместили ближе к станциям МЦД-3

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 40 маршрутов наземного городского транспорта модернизировали в столице к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 40 маршрутов городского транспорта мы улучшили к запуску МЦД-3, поездки до станций новой линии наземного метро стали еще быстрее и удобнее. [И. о. заммэра Москвы] Максим Ликсутов рассказал, что вне сезона отпусков на этих маршрутах в будни пассажиры совершают до 180 тыс. поездок в сутки", - указано в сообщении.

Отмечается, что на маршруты было выпущено больше машин, трассы скорректированы, интервалы движения сокращены, а остановки перемещены ближе к станциям МЦД-3.

МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" длиной 85 км с 38 остановками, запуск которого состоялся 17 августа 2023 года, связал Зеленоград с городом Раменское.