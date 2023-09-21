В Новой Москве построили крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе

После завершения пусконаладочных работ объект будет введен в эксплуатацию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Строительство водовода диаметром 710 мм и протяженностью 15 км от Варшавского до Калужского шоссе завершено в ТиНАО. Об этом сообщил и. о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый магистральный водовод связал между собой системы водоснабжения Варшавского и Калужского направлений. Его протяженность составляет 15 км. Таким образом, трасса позволит обеспечить качественной питьевой водой из московской системы Рязановское и Десеневское поселения. А это в ближайшее время с учетом перспективной застройки района будут более 200 тыс. потребителей Новой Москвы", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнил и. о. руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, строительство велось с осени 2021 года. После завершения пусконаладочных работ объект будет введен в эксплуатацию.

"Водовод тянется из Щербинки от трассы диаметром 600 мм, проходящей параллельно Варшавскому шоссе, до Ватутинок, где он примыкает к перспективной магистрали, которую строят вдоль Калужского шоссе. Его путь лежит вдоль Симферопольской и Первомайской улиц в Щербинке, а далее - параллельно открытой на днях автодороге Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево", - добавил он.

По словам Жидкина, в рамках проекта выполнена реконструкция трех водозаборных узлов в целях повышения их мощностей. После окончания основных работ произведено благоустройство затронутой территории - на ней высадили несколько тысяч деревьев и кустарников.

Всего до конца 2024 года в ТиНАО планируется ввести еще около 30 объектов инженерной инфраструктуры.