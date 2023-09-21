В Ростовом-на-Дону объяснили инверсионные следы в небе

В министерстве информационной политики и массовых коммуникаций региона сообщили, что на полигоне проводятся плановые учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону вызваны плановыми учениями военных. Об этом журналистам сообщили в министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Плановые учения на полигоне", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появились фото с инверсионными следами в небе над Ростовом-на-Дону. Аналогичная ситуация произошла в регионе два дня назад, тогда сообщалось о громких звуках в регионе, власти также объяснили произошедшее учениями военных на полигоне.