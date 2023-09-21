В Хабаровском крае создали новую природоохранную зону

Речь идет о природном парке "Вяземский"

ТАСС, 21 сентября. Охранная зона создается для природного парка "Вяземский" в Хабаровском крае. Соответствующее постановление подписал глава региона Михаил Дегтярев.

"Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о создании охранной зоны для природного парка "Вяземский". <…> Уникальный природный комплекс расположен на западных отрогах Сихотэ-Алиня в бассейнах верхнего и среднего течения рек Первая и Вторая Седьмая в Вяземском районе", - говорится в сообщении.

Дегтярев уточнил, что с 2020 года в регионе появилось около 20 природоохранных зон. На территории парка "Вяземский" площадью в 33 тыс. га произрастают редкие виды растений, включенные в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края, в том числе женьшень настоящий, тис остроконечный и диоскорея ниппонская. Там также обитают краснокнижные амурские тигры, амурские лесные коты и иглоногие совы. Охранная зона площадью свыше 200 га создана по периметру парка, она станет буферной зоной.

На территории охранной зоны запрещена деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы парка, в том числе строительные работы, загрязнение и замусоривание территории, разведение костров и хранение химикатов, разведка и добыча полезных ископаемых. Также запрещено проведение работ, способствующих эрозионным и оползневым процессам, изменению гидрогеологического режима территории.