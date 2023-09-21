В Москве 21-22 сентября ожидают неблагоприятные условия для рассеивания веществ в воздухе

В адрес предприятий направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в подобный период

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Неблагоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе ожидаются в Москве с вечера 21 сентября до утра 22 сентября. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Мосэкомониторинга.

"Сегодня, 21 сентября 2023 года, с 18:00 и до 10:00 22 сентября 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени", - значится в публикации.

Отмечается, что на основании поступившей информации от ФГБУ "Центральное УГМС", в соответствии с которой на территории Москвы ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в адрес предприятий - природопользователей города Москвы Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в подобный период.