Госсовет Чувашии решил ввести альтернативные выплаты многодетным вместо земельных участков

Глава Минэкономразвития региона Дмитрий Краснов сообщил, что семьям предлагается выдавать денежные сертификаты на сумму 250 тыс. рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 21 сентября. /ТАСС/. Закон о введении альтернативных выплат многодетным семьям вместо бесплатного земельного участка принят на заседании Госсовета Чувашии во втором окончательном чтении. За соответствующее решение проголосовало большинство депутатов, передает корреспондент ТАСС.

На данный момент конкретный размер выплат пока не утвержден. Как сообщил на сессии Госсовета вице-премьер республики, глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов, семьям предлагается выдавать денежные сертификаты на сумму 250 тыс. рублей. "Предлагается в размере 250 тыс. рублей установить размер данного сертификата. Но при этом сделать его, так скажем, целевым, окрашенным - на улучшение жилищных условий", - отметил он.

В ходе обсуждения несколько депутатов, ссылаясь на инфляцию, подорожание стройматериалов и жилья, высказали мнение о недостаточности предлагаемых 250 тыс. рублей. "Считаем, что сумма 250 тыс. рублей с учетом того количества нуждающихся, которые есть, тоже довольно-таки серьезная цифра - порядка 250 млн рублей [в бюджете] на следующий год. Мы должны начать, посмотреть, как заработает эта мера поддержки, а дальше уже с вашей помощью будем корректировать суммы и категории граждан", - пояснил Краснов.

По его словам, денежные сертификаты в качестве альтернативы земельным участкам ввели в 40 субъектах. "До конца года <…> разработаем порядок, на что можно направлять данный сертификат, при закладке бюджета 2024 года данные суммы будут предусмотрены", - пояснил министр.

В Чувашии на учет для получения в собственность бесплатно земельных участков поставлены порядка 21 тыс. многодетных семей, ежегодно на учет встают до 2 тыс. семей. Участки получили 10 тыс. семей, обеспеченность участками составляет 48%.

Принятый закон также предусматривает возможность при признании семьи многодетной, в составе которой один или оба родителя имеют статус военнослужащего, не учитывать ее преимущественное проживание на территории Чувашии.