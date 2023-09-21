В Тюмени на TNF более 700 человек приняли участие в забеге по набережной

Спортсмены соревновались в дистанциях 3 и 5 км

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Забег Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) на промышленно-энергетическом форуме TNF собрал более 700 участников, что стало рекордным показателем за все годы проведения мероприятия, об этом сообщили организаторы форума.

"Старт состоялся на городской набережной реки Туры и объединил более 700 участников Топливно-энергетического форума TNF и жителей города - рекордный показатель за все годы проведения мероприятия. Спортсмены соревновались в дистанциях 3 и 5 км. Генеральным партнером события выступила Якутская топливно-энергетическая компания", - говорится в сообщении пресс-службы форума.

Генеральный директор Ассоциации "Тюменский нефтегазовый кластер" Александр Сакевич на торжественной церемонии награждения отметил, что забег ЯТЭК стал традицией, в которой уже чувствуется серьезный соревновательный дух. Первое место на дистанции 3 км заняла компания Utair, второе место - ООО "Лукойл-Западная Сибирь", и третье место заняла ПАО "Сибур холдинг". В забеге на 5 км первое место заняла компания "Харампурнефтегаз", второе место у компании "РН-Уватнефтегаз", на третьем месте - Тюменский индустриальный университет (ТИУ). Кроме сертификатов на участие в форуме следующего года, победителям и призерам вручили медали и подарки от партнеров.

Шесть организаций, в том числе компании Utair, "Лукойл-Западная Сибирь" и "Сибур", получили сертификаты на участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в 2024 году за победу в забеге на набережной реки Туры в Тюмени.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.