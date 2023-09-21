СКФУ за два года запустил проекты по продвижению русского языка в семи странах

Особой популярностью проекты пользуются на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в странах Южного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейший вуз Северного Кавказа - Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) - запустил программы продвижения русского языка в семи странах за два года. Особой популярностью проекты пользуются на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в странах Южного Кавказа, сообщили журналистам в пресс-центре университета.

"За два года мы реализовали в семи странах более 15 программ по изучению русского языка и методикам его преподавания. Свыше 4 тыс. слушателей были вовлечены в интерактивные проекты в формате литературного кафе. Данные проекты пользуются особой популярностью на Ближнем Востоке, например в Сирии, Ливане, Иордании, а также в Центральной Азии и в странах Южного Кавказа", - цитирует пресс-центр ректора вуза Дмитрия Беспалова.

В вузе проходит II Международная научно-методическая конференция, посвященная преподаванию русского языка как неродного и иностранного. Участниками стали более 100 экспертов из 20 стран. В программе четырехдневной конференции запланированы курсы повышения квалификации для преподавателей.

"Северо-Кавказский федеральный университет ставит своей стратегической целью популяризацию и продвижение русского языка в странах Центральной Азии, Закавказья и Ближнего Востока. В рамках этой задачи созданы консорциумы "Большой Кавказ" и "Каспий - Восток". СКФУ также имеет богатый опыт подготовки преподавателей русского языка как иностранного. Более 7 тыс. студентов прошли разные программы освоения русского языка и повышения квалификации для преподавателей за два года при поддержке федерального вуза", - пояснили в пресс-центре.

Организаторами конференции выступили Центр народов Кавказа, кафедра русского языка как иностранного и кафедра русского языка Северо-Кавказского федерального университета.