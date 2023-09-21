Дорога вдоль трассы М-5 "Урал" сократит время в пути из Москвы до Жуковского

Движение по новой дороге будет осуществляться без светофоров и снижения скорости, которое требуется в населенных пунктах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Открытие объездной дороги вдоль федеральной трассы М-5 "Урал" позволит сократить время в пути от столицы до Жуковского на 1,5 часа в пиковое время. Об этом доложил глава города Юрий Прохоров губернатору региона Андрею Воробьеву.

"В планах на четвертый квартал будущего года завершение строительства и реконструкции автодороги вдоль трассы М-5 "Урал", которая пройдет в объезд поселков Октябрьский, Мирный, Островцы - она позволит жителям Жуковского сократить время в пути до Москвы и обратно в среднем на 1,5 часа в часы пик, - сказал Прохоров. Он напомнил, что также время в пути сократится и для пассажиров действующего в подмосковном наукограде международного аэропорта. "Движение по новой дороге будет осуществляться без светофоров и снижения скорости, которое требуется в населенных пунктах", - заметил Прохоров.

Он также поблагодарил губернатора за завершение работ по реконструкции в Жуковском улицы Туполева, которая включает в себя тоннель под местной площадью Громова, ранее становившейся местом больших заторов в часы пик. Теперь же движение по этой улице в сторону города Раменское от трассы "Урал" стало гораздо удобнее. "Огромным подарком на Новый год стало то, что вы дали старт движению, жители этого очень ждали, это дорога для двух наших муниципалитетов - и Раменского, и Жуковского", - добавил Прохоров.

В свою очередь, губернатор назвал реконструкцию трассы М-5 "Урал" чувствительной темой. "Регулярно слежу за работами, очень надеюсь, что они завершатся в срок", - подчеркнул Воробьев.