В районе новых станций метро в Москве изменили маршруты наземного транспорта

В частности, запустили новый маршрут №587, который связал станцию МЦД-1 Лианозово со станцией метро "Бибирево"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Маршруты наземного городского транспорта в районе новых станций Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена изменили для удобства пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Улучшили 14 маршрутов наземного городского транспорта, теперь они проходят ближе к станциям "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Как рассказал [и. о. заммэра столицы] Максим Ликсутов, уже в первый понедельник после изменений пассажиры совершили почти 55 тыс. поездок на этих маршрутах. Это на 7% больше, чем в понедельник 4 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был запущен новый маршрут №587, который связал станцию МЦД-1 Лианозово со станцией метро "Бибирево". Так, жители Угличской, Илимской, Абрамцевской улиц и ЖК "В стремлении к свету" могут доехать до ближайших станций метро "Лианозово" и "Бибирево" быстрее. Также 13 прежде дублирующих друг друга маршрутов были объединены в семь. Теперь они ходят чаще, на них работает больше автобусов.

"К открытию новых станций Люблинско-Дмитровской линии наземный городской транспорт стал ходить чаще и подъезжать ближе к метро. Мы заранее продумываем все изменения в маршрутной сети, чтобы обеспечить доступ к новой инфраструктуре для большего числа людей", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба Мосгортранса.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро был запущен 7 сентября.