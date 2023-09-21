В северных районах Карелии после урагана восстановили электроснабжение

Без света оставались более 40 населенных пунктов

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Энергоснабжение на севере Карелии, где более 40 населенных пунктов 20 сентября остались без света после урагана, восстановили. Об этом ТАСС сообщили в госкомитете региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"Экстренные службы работали в течение суток над устранением последствий урагана. Работы велись в усиленном режиме. Сейчас электроснабжение и водоснабжение на Севере Карелии полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил председатель госкомитета Олег Поляков на своей странице во "ВКонтакте", большую часть последствий массовых отключений на севере региона устранили еще накануне до 22:00. Оставшиеся восстановительные работы усложняли упавшие на провода деревья, из-за которых приходилось проводить дополнительные отключения. В последнем населенном пункте - поселке Ледмозеро - электроснабжение восстановили в 11:50.

По данным госкомитета, в других районах аварийные службы работают по локальным заявкам. Работы по расчистке завалов, вывозу деревьев, замене столбов продолжаются.

По данным сайта ГУ МЧС по региону, 20 сентября в республике объявили штормовое предупреждение. До 19:00 местами по центральным и северо-восточным районам, а также на акваториях крупных водоемов ожидался очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25-28 м/c.