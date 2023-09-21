Собянин сообщил, что пассажиры МЦД-3 за месяц совершили 11,5 млн поездок

Мэр Москвы отметил, что среднесуточный пассажиропоток достигает 426 тыс. человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 11,5 млн поездок совершили пассажиры "Ленинградско-Казанского" МЦД-3 за первый месяц после его запуска. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Месяц работы МЦД-3: пассажиры совершили уже 11,5 млн поездок. Третья линия наземного метро работает чуть больше месяца. Диаметр соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское и прошел через 24 района столицы", - написал мэр.

По его словам, с запуском МЦД-3 у горожан появились новые прямые маршруты с удобными способами оплаты проезда и бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры.

"Только за первый полный день на МЦД-3 совершили 350 тыс. поездок. Сейчас среднесуточный пассажиропоток достигает 426 тыс. [человек], что на 16% выше аналогичного периода прошлого года на Ленинградском и Казанском направлениях. На соседних линиях метро стало свободнее. Меньше машин теперь и на прилегающих автомагистралях", - заключил Собянин.

МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" длиной 85 км с 38 остановками был запущен 17 августа 2023 года.