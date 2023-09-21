На новом участке МСД смонтировали свыше 27 тыс. тонн металлоконструкций

Помимо строительства дорог в ходе создания этого участка выполнены переустройство и строительство новых инженерных коммуникаций

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 27 тыс. тонн металлоконструкций установлено при сооружении введенного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Об этом сообщил и. о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках открытого южного участка МСД одним из наиболее технически сложных стал отрезок от Грайвороновской до Шоссейной улицы - здесь введены эстакада основного хода протяженностью 1,5 км и эстакады-съезды на Волгоградский проспект", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что при их сооружении применялся метод надвижки, а всего в ходе работ смонтировано свыше 27 тыс. тонн металлоконструкций. "Это связано с обилием эстакад над крупной автотрассой и железнодорожными путями "Курско-Рижского" Московского центрального диаметра (МЦД-2), при сооружении пролетных строений которых было возведено 75 опор", - пояснил и. о. заммэра столицы.

Как уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генподрядчик и генпроектировщик ряда участков Московского скоростного диаметра) Юрий Кравцов, помимо строительства дорог в ходе создания этого участка выполнены переустройство и строительство новых инженерных коммуникаций. "В частности, проложено более 22 км электрокабеля и установлены 178 опор освещения, введено свыше 2 км дождевой канализации, а также проведены работы по усилению конструкций коллектора реки Нищенки", - добавил он.

Также здесь были установлены шумозащитные экраны, организованы тротуары для пешеходов, а на 12,5 га прилегающей территории развернуты работы по благоустройству и озеленению. "Проектом благоустройства предусмотрена высадка более 350 деревьев и 6,8 тыс. кустарников", - заверил Кравцов.

По его словам, строительство этого участка МСД обеспечило комфортный доступ к жилой застройке и объектам социального, культурного и бытового назначения столичных районов Печатники и Текстильщики, а также позволило разгрузить развязку Волгоградского проспекта с Третьим транспортным кольцом и Люблинскую улицу.

Новый участок трассы

Южный участок МСД соединяет крупные автомобильные магистрали города: шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, ул. Шоссейная, Каширское шоссе, ул. Каспийская, Южную рокаду, ул. Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в ТиНАО столицы через магистраль "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

Движение по данном участку было запущено президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным 9 сентября 2023 года.