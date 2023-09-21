Более 20 тыс. жителей Подмосковья доставили из сел на диспансеризацию

В ходе поездки пассажиров сопровождала бригада из социальных и медицинских работников

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. жителей Московской области, проживающих в сельской местности, с начала 2023 года доставили в поликлиники для прохождения диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Более 20 тыс. жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили бесплатно в поликлиники для прохождения диспансеризации. Забота о здоровье старших - важная тема на сегодняшний день", - привели в тексте слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что доставка проводится с помощью автобусов социальных центров. В ходе поездки пассажиров сопровождает бригада из социальных и медицинских работников.