На курортах Северного Кавказа намерены вводить систему "все включено"

Заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев также поделился идеей об использовании мусульманской версии "Все включено", которая подразумевает предоставление полного спектра услуг без алкогольных напитков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Строящиеся курорты Северного Кавказа планируют ввести для отдыхающих систему "все включено", сообщил заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов летнего сезона для туристической отрасли в регионах страны.

"Мы сейчас уже развиваем, строим еще несколько курортов, это Мамисон в Северной Осетии и начинаем уже активно двигаться в сторону строительства Каспийского кластера в Дагестане. Думаю, что как раз формат "все включено" на этих курортах может действительно быть очень интересен", - сказал Тапаев.

Он также поделился идеей об использовании мусульманской версии "Все включено", которая подразумевает предоставление полного спектра услуг без алкогольных напитков, на территории Каспийского кластера. По словам Тапаева, популярность курортов Северного Кавказа растет. Летние показатели турпотока значительно выше цифр аналогичного периода прошлого года.

"Кавказ.РФ" - государственный институт развития, который работает в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Компания строит и развивает горные курорты, с помощью государства поддерживает туристическую отрасль, помогает расти местному бизнесу, привлекает в регион инвестиции. Наиболее известные проекты госкорпорации в сфере туризма: горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и строящийся "Мамисон", которые объединены в Северо-Кавказский туристический кластер.