Курорт "Эльбрус" за лето принял 230 тыс. туристов, на треть больше, чем годом ранее

С начала года турпоток превысил 582 тыс. человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Курорт" Эльбрус посетили 230 тыс. туристов за летние месяцы 2023 года, что на треть больше, чем годом ранее. С начала года турпоток превысил 582 тыс. человек. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщил заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов летнего сезона для туристической отрасли в регионах страны.

"Предварительные итоги летнего (календарного) сезона показывают кратное увеличение турпотока на курорты Северного Кавказа. К примеру, наш флагманский "Эльбрус" с июня по август принял свыше 230 тыс. гостей, что на треть больше летнего сезона прошлого года. С начала года турпоток на "Эльбрус" уже превысил 582 тыс. человек. Это больше, чем за весь прошлый год", - рассказал Тапаев.

В августе на курорте был побит рекорд посещаемости канатной дороги - почти 80 тыс. человек за один месяц. Этим летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза больше туристов отдохнуло на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, набирает популярность "Ведучи" в Чеченской Республике.

"Таким образом, популярность всесезонных курортов "Эльбрус", "Ведучи" и "Архыз" ежегодно возрастает, при чем как в зимний, так и летний периоды. Люди все чаще стали планировать свой летний отпуск в горах, где для них доступны различные виды отдыха, кроме традиционных альпинистских восхождений, пешие прогулки по экологическим тропам, конные прогулки, джип-туры и другие", - отметил он.

Если календарное лето завершилось, то сезон восхождений на Эльбрус еще открыт, также продолжается сезон пеших прогулок по экологическим тропам, которые сейчас модернизируют. На маршруте с юга, который начинается на курорте, обновляют маркировочные вешки и страховочные перила. В завершающей стадии работы по оборудованию пеших маршрутов на Чегет, Поляну Нарзанов, Тегенекли, а также на Эльбрусское озеро и на озеро Донгуз Орун-Кель.

"На всех маршрутах на днях появится навигация - входные стенды с информацией и картами маршрутов, указатели с направлением и расстоянием до ключевых точек, маркировочные столбы и метки, информационные знаки, места отдыха (лавки и беседки, туалеты, ограждения, смотровые площадки, арт-объекты и фотозоны). Таким образом, туристы смогут до начала зимнего сезона прогуляться по обновленным экологическим тропам", - добавил Тапаев.