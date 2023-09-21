Матвиенко и Меликов открыли Дом танца ансамбля "Лезгинка" в Махачкале

Площадь здания превышает 7 тыс. кв. м

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли Дом танца государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" в Махачкале в год 65-летия коллектива.

"Я искренне рада сегодня быть вместе с вами в замечательном городе Махачкале на открытии этого потрясающего Дома танца. Я хочу всех вас с этим поздравить и поздравить жителей Дагестана с этим замечательным долгожданным событием. Это не дом, это настоящий дворец, где для артистов созданы все условия", - сказала Матвиенко на церемонии открытия.

Она подчеркнула, что аналогов ансамблю в мире нет. "Это национальное достояние России. И все поколения артистов лезгинки мечтали обрести свой Дом танца. В год 65-летия основания ансамбля такой дом открывается", - отметила спикер Совфеда.

На церемонии выступили дети, действующий состав ансамбля и его ветераны. "Это преемственность традиций, в этом наша сила. Это, пожалуйста, храните, берегите как зеницу ока", - обратилась Матвиенко к участникам ансамбля.

"Добро пожаловать всем в новый Дом лезгинки. Выражаю уверенность в том, что наша общая деятельность в развитии культуры республики будет иметь действенную отдачу, служа духовному обогащению народа, в обязательном порядке - делу патриотического воспитания молодых поколений, делу укрепления единства и мощи как нашей республики, так и всей страны", - сказал Меликов.

О доме танца и ансамбле

Ранее в пресс-службе главы региона сообщали, что новый объект позволит одновременно обучать народным танцам 500 детей. Объект был построен за счет средств федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Четырехэтажное здание вмещает, в том числе, конференц-зал с эстрадой, торжественный и репетиционные залы, музыкальную комнату для оркестра. Общая площадь здания более 7 тыс. кв. м.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Кавказа и других регионов России. За более чем 60 лет существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. Все это время ансамбль базировался в небольшом клубе в Махачкале.