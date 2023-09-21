В Таджикистане школе передали мебель, технику и литературу для обучения русскому языку

В представительстве Россотрудничества в республике также сообщили о проведении ремонта в соответствующем классе

ДУШАНБЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Новую мебель и технику, а также учебную литературу передали представители Русской гуманитарной миссии (РГМ) и Россотрудничества школе в городе Нуреке в Таджикистане. Также в ней был проведен ремонт в классе для обучения русскому языку, сообщили в представительстве Россотрудничества в республике.

"Здесь силами Русской гуманитарной миссии были заменены окна, двери, электропроводка, проведен косметический ремонт, установлены новая мебель и техника. А в день открытия Русским домом в Душанбе передана и учебная литература", - говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве, школа №3 города Нурека, где обучаются более 1,3 тыс. детей, стала победителем конкурса "Моей школе - новый класс!". "Мы совместно с РГМ провели открытый конкурс видеороликов среди школ для того, чтобы поощрить творческое начало, чтобы учителя вместе со своими учениками рассказали о своем классе, за что любят русский язык и литературу. Таких классов РГМ по миру уже 29 и было бы замечательно, если бы ученики этих школ наладили контакты между собой, рассказывали о жизни своих классов", - приводятся в сообщении слова руководителя представительства Россотрудничества в Таджикистане Ивана Иванова.

Заместитель генерального директора РГМ Татьяна Орлова в ходе церемонии отметила, что аналогичные проекты также реализованы в Сербии, Боснии и Герцеговине, Узбекистане, Киргизии и Южной Осетии.