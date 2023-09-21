Калмыкия на выставке "Россия" представит древние традиции с помощью IT-технологий

В частности, интерактивный пол будет имитировать цветение тюльпанов, розовое озеро, пески и ковыль

ЭЛИСТА, 21 сентября. /ТАСС/. IT-технологии позволят участникам и гостям павильона Республики Калмыкия на международной выставке "Россия" на ВДНХ познакомиться с древними традициями, культурой и уникальной красотой природы степного региона, его достижениями в экономике и туризме. Можно будет поучаствовать в национальных обрядах и выиграть или приобрести турпутевку, сообщил ТАСС глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Мы разработали дизайн павильона Калмыкии на выставке-форуме "Россия" с учетом всех национальных особенностей республики, чтобы, попав в него, с помощью IT-технологий участник или гость могли почувствовать аутентичность. В частности, сразу напротив входа в павильон разместим зону с экраном, тач-панелью, интерактивной картой и, получив VR-очки, посетители виртуально увидят красоту и уникальность республики, реализованные инвестиционные проекты, достижения в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве социальных объектов, туризме", - сказал он.

Знакомство с павильоном, по словам руководителя региона, начнется с арки, символизирующей "Ворота в Азию". По ее левую сторону разместят большую статую буддийского женского божества Зелёной Тары, особо почитаемой у калмыков. Интерактивный пол будет имитировать цветение тюльпанов, розовое озеро, пески и ковыль. Это создаст атмосферу степи, а осязать ее помогут аромадиффузоры с запахами степи, полыни, тюльпанов, лотосов.

Максимально погрузиться в среду и культуру Калмыкии позволят также мастер-классы по национальным играм, каллиграфии старокалмыцкой письменности, вышивке. Гости смогут поучаствовать в национальных обрядах, в том числе свадебных, загадать желание, покрутив молитвенный барабан - кюрдэ, что приравнивается к прочтению сотен тысяч молитв, поиграть на национальных музыкальных инструментах. Гости смогут также узнать подробности о турах в регион и приобрести или выиграть в розыгрыше турпутевки на фестиваль тюльпанов и другие событийные мероприятия.

Во время прохождения выставки-форума блюда национальной кухни включат в меню ресторанов ВДНХ, а в январе 2024 года Калмыкия проведет гастрономический фестиваль калмыцкой кухни. В декабре планируется проведение Дня региона и проведение мероприятий, приуроченных к национальному празднику "Зул", а в феврале - к празднику "Цаган Сар".

Президент России 29 марта подписал указ, поручив провести Международную выставку-форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации. Выставка-форум пройдет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.