В России отметили максимальное за восемь лет число очагов гриппа птиц среди дикой фауны

Замдиректора Департамента ветеринарии Минсельхоза Андрей Муковнин отметил, что в 2023 году ситуация по высокопатогенному гриппу птиц на территории страны экстраординарная

ОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Около 50 очагов гриппа птиц зафиксировано в 2023 году в РФ в дикой природе. Это максимальный показатель за последние восемь лет, рассказал ТАСС заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Андрей Муковнин.

"В 2023 году ситуация по высокопатогенному гриппу птиц на территории РФ экстраординарная, это связано с распространением данного заболевания в дикой фауне. У нас зарегистрировано сейчас уже около 50 очагов в 18 регионах. Такого не было за последние восемь лет, которые я здесь работаю", - сказал Муковнин.

По его словам, Минсельхоз делал запрос в компетентные ведомства для установления возможной преднамеренности увеличения заболеваемости. "Но уже получен ответ, что циркулирующие штаммы вируса высокопатогенного гриппа птиц типичны для РФ, то есть подозрение [не подтвердилось]", - добавил замдиректора.

Муковнин подчеркнул, что благодаря превентивным мерам ситуация с птичьим гриппом в сельхозхозяйствах находится под контролем. В частности, Минсельхоз проводит межведомственные учения по борьбе с этим заболеванием. Это позволяет всем задействованным органам оперативнее реагировать на вспышки вируса и не допускать его широкого распространения. В учениях, которые прошли в четверг в селе Усть-Заостровка Омской области, приняли участие регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается.