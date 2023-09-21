Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород

Ожидается, что президент России встретится с победителями Чемпионата высоких технологий и проведет заседание президиума Госсовета по ситуации на рынке труда

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород, где, как ожидается, встретится с победителями Чемпионата высоких технологий и проведет заседание президиума Госсовета по ситуации на рынке труда.

Накануне, 20 сентября, в Новгороде прошел семинар-совещание по подготовке к заседанию. В нем приняли участие члены президиума Госсовета, правительства, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний и представители бизнес-сообщества.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проводятся по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из более чем 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.