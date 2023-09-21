21 сентября, 15:21

Из Сирии в ближайшее время планируют вывезти 140 российских детей

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, детей уже ждут родственники в разных регионах

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Представители аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка намерены в ближайшее время вывезти из Сирии 140 российских детей для воссоединения с родственниками. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе рабочего визита в Чеченскую Республику.

"В ближайшее время мы туда [в Сирию] отправляемся, даты известны, но я не могу их назвать из соображений безопасности. Готовим сейчас документы, они у нас готовы на 140 детей. Какое количество нам отдадут, мы не знаем, как обычно, мы всегда едем с надеждой на максимально большую группу, переговоры уже начали вести", - сказала Львова-Белова.

По ее словам, детей ждут в разных регионах "бабушки, дедушки, родственники". "И у нас есть еще запросы на около тысячи детей. Помимо того, что мы будем забирать детей, мы будем еще делать тест ДНК для определения родства и установления им российского гражданства, тем, у кого его нет, чтобы мы смогли дальше воссоединить их с родственниками", - отметила детский омбудсмен. 

Теги:
СирияРоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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