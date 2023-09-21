В Подмосковье разрешили охоту на чаек

По словам председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, все вспышки птичьего гриппа в мае 2023 года были связаны со случаями массового падежа диких птиц, преимущественно чаек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы в ходе 62-го заседания в четверг приняли закон, согласно которому чайки, исключая краснокнижных, теперь относятся к охотничьим ресурсам.

Пресс-служба Мособлдумы сообщила, что разработкой документа занималось Министерство экологии Подмосковья во исполнение решения областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 16 мая 2023 года. Его целями является защита от птичьего гриппа промышленного птицеводства и борьба с инфекционными заболеваниями.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, чьи слова приводит в сообщении пресс-служба, заявил, что под запретом все еще остается охота на чаек, которые внесены в Красные книги России и Подмосковья.

По его словам, все зафиксированные вспышки птичьего гриппа, произошедшие в мае 2023 года, оказались связаны со случаями массового падежа диких птиц, преимущественно чаек. Шапкин добавил, что территориях 17 субъектов Российской Федерации специалисты зарегистрировали 37 случаев возникновения высокопатогенного гриппа птиц, при том из них 30 произошли среди дикой птицы и только 7 - среди домашней.

Шапкин призвал не беспокоиться за сохранность популяции чаек. По его словам, эти птицы не не представляют интереса для охотников как дичь, потому что не относятся к съедобным видам. Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии также отметил, что для этого необходимо обязательно "получить разрешение на добычу любых охотничьих ресурсов".