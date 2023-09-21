В Думу внесли законопроект о дополнительной специальности для судей в новых регионах

Документ позволит становиться судьями федеральных судов в новых регионах тем, кто имеет высшее юридическое образование по специальности "Правоохранительная деятельность"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату законопроект, который позволит становиться судьями федеральных судов в новых регионах тем, кто имеет высшее юридическое образование по специальности "Правоохранительная деятельность". Текст размещен в думской электронной базе.

Автором также выступила первый заместитель Крашенинникова Ирина Панькина. Согласно действующим нормам, кандидаты на судейские посты должны иметь специальность "Юриспруденция". Однако, указывается в пояснительных материалах, практика подбора кандидатов в судьи федеральных судов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях показала, что перечень закрепленных законом требований "является недостаточным с учетом местных особенностей", он "не позволяет допускать к участию в конкурсе на вакантные должности судей лиц, имеющих высшее юридическое образование по специальности "Правоохранительная деятельность".

В связи с этим в законы о порядке отбора кандидатов в судьи в новых субъектах РФ предлагается внести изменения, согласно которым к участию в конкурсе на судейские посты допускаются граждане РФ, "имеющие высшее юридическое образование по специальности (направлению подготовки) "Правоохранительная деятельность", которая была получена на территории этих регионов или Украины при ее соответствии установленному российским законом об образовании уровню "специалитет" или "магистратура". Рекомендации на должность судьи получат только кандидаты, сдавшие квалификационный экзамен с оценкой "отлично" и "хорошо".

Данные положения, согласно законопроекту, будут применяться до 1 января 2026 года.